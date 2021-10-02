Популярна співачка Надя Дорофєєва похвалилася новою зачіскою, проте експерименти із зовнішністю даються їй не легко

Як передає Politeka.net, на сьогоднішній день екс-солістка групи "Время и Стекло " Надя Дорофєєва є дуже успішною виконавицею. Цього року співачка почала свою сольну кар'єру і не прогадала.

Крім того, Дорофєєва активно веде свій Instagram-блог, де ділиться цікавими фактами про себе.

Так, співачка наважилася перефарбувати волосся в темно-каштановий колір і зробила собі нову стрижку з асиметричними пасмами і мелірування.

Однак Надя зізналася своїм шанувальникам, що будь-які експерименти в зовнішності у неї викликають стрес.

"Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок. Але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", - написала співачка.

Шанувальники вже почали нахвалювати новий образ артистки і писати, як їй йде новий колір волосся.

"Надя тебе дуже підходить цей колір, кайф!",

"Я вважаю що всі хто люблять і роблять експерименти вони герої!!! Тому що я наприклад боюся міняти що то в волоссі😅",

"Тобі дуже йде",

"Мені дуже подобається новий колір твого волосся! Ти красуня", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Єфросиніна відповіла на скарги чоловіка Наді Дорофєєвої Дантеса: "Нюхай наволочку".

Як повідомляла Politeka, Чоловік Дорофєєвої Дантес обурився через поїздку в поїзді: "де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?".

Також Politeka писала, що Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився, звернувшись до українців:"Давайте, люди, будемо егоїстами".