Популярна співачка Надя Дорофєєва похвалилася новою зачіскою, проте експерименти із зовнішністю даються їй не легко
Як передає Politeka.net, на сьогоднішній день екс-солістка групи "Время и Стекло " Надя Дорофєєва є дуже успішною виконавицею. Цього року співачка почала свою сольну кар'єру і не прогадала.
Крім того, Дорофєєва активно веде свій Instagram-блог, де ділиться цікавими фактами про себе.
Так, співачка наважилася перефарбувати волосся в темно-каштановий колір і зробила собі нову стрижку з асиметричними пасмами і мелірування.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти..."
Зірка "Танців з зірками" Дмитро Жук після розриву з дружиною змінив зовнішність: несподівані кадри
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
Однак Надя зізналася своїм шанувальникам, що будь-які експерименти в зовнішності у неї викликають стрес.
"Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок. Але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", - написала співачка.
Шанувальники вже почали нахвалювати новий образ артистки і писати, як їй йде новий колір волосся.
"Надя тебе дуже підходить цей колір, кайф!",
"Я вважаю що всі хто люблять і роблять експерименти вони герої!!! Тому що я наприклад боюся міняти що то в волоссі😅",
"Тобі дуже йде",
"Мені дуже подобається новий колір твого волосся! Ти красуня", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Єфросиніна відповіла на скарги чоловіка Наді Дорофєєвої Дантеса: "Нюхай наволочку".
Як повідомляла Politeka, Чоловік Дорофєєвої Дантес обурився через поїздку в поїзді: "де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?".
Також Politeka писала, що Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився, звернувшись до українців:"Давайте, люди, будемо егоїстами".