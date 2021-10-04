У мережі розповіли, кого їм нагадує Фея

На шоу "Маска" глядачів заінтригує нова героїня, а люди вже почали гадати.

Цієї осені відбудеться прем'єра нового сезону шоу" Маска", повідомляє Politeka.net. Глядачів готують до програми, розсекречуючи героїв.

Цього разу в офіційній групі Instagram опублікували фото феї. Вона з'явилася в красивому костюмі в рожевих відтінках і в масці.

"Вау! З нашою феєю потрібно бути дуууже обережним! Тільки вжууух і ви зачаровані красою яскравої героїні 😍

На шоломі виблискують понад 2000 каменів викладеними вручну чарівницями @patokastudio ✨

Як думаєте, хто може ховатися під цим неймовірним костюмом?",- написали автори публіка

Користувачі Мережі стали гадати, хто ж ховається під маскою.

"Дорофєєва", "Слава Камінська", "Мішина)", "Наталка Денисенко", "я чомусь думаю що Філонова", - "розсекретили" героїню користувачі Мережі.

Зазначимо, раніше українців змусили задуматися, хто ховається під маскою скандал. Користувачам мережі надали вибір біду Надею Дорофєєвої, Тіною Кароль і Катею Осадчою.

Користувачі Мережі називали і свої варіанти. Зокрема, припустили, що в костюмі може ховатися співаки Меловін і Іво Бобул.

Нагадавши, українцям вирішили показати закулісся шоу" Маска", розкрито ім'я ведучої

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