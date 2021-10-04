На шоу "Маска" глядачів заінтригує нова героїня, а люди вже почали гадати.
Цієї осені відбудеться прем'єра нового сезону шоу" Маска", повідомляє Politeka.net. Глядачів готують до програми, розсекречуючи героїв.
Цього разу в офіційній групі Instagram опублікували фото феї. Вона з'явилася в красивому костюмі в рожевих відтінках і в масці.
"Вау! З нашою феєю потрібно бути дуууже обережним! Тільки вжууух і ви зачаровані красою яскравої героїні 😍
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Як думаєте, хто може ховатися під цим неймовірним костюмом?",- написали автори публіка
Користувачі Мережі стали гадати, хто ж ховається під маскою.
"Дорофєєва", "Слава Камінська", "Мішина)", "Наталка Денисенко", "я чомусь думаю що Філонова", - "розсекретили" героїню користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше українців змусили задуматися, хто ховається під маскою скандал. Користувачам мережі надали вибір біду Надею Дорофєєвої, Тіною Кароль і Катею Осадчою.
Користувачі Мережі називали і свої варіанти. Зокрема, припустили, що в костюмі може ховатися співаки Меловін і Іво Бобул.
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