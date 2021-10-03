У мережі з'явилося фото маленької Наді Дорофєєвої задовго до популярності

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала успішною співачкою, виступаючи в дуеті "Время и Стекло", а нещодавно почала сольну кар'єру. Зірка вже встигла випустити кілька хітів, які набрали мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Надя і про Instagram, де регулярно ділиться новим контентом.

Дорофєєва цього разу вирішила опублікувати фотографію з глибокого дитинства. На ньому маленька майбутня співачка стояла в сукні з білим коміром і великим бантом на голові. Дівчинка посміхалася, тримаючись за руку Діда Мороза. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений на один з нових років.

"Вона навіть не уявляла, що у неї буде шапка Тікток", - написала Надя під фото.

"Мам, по-моєму бант на голові замалий, як вважаєш?))) ",- пожартувала Дорофєєва і тегнула свою маму.

На другому сторіс вже була Надя сучасна. Зірка була в тій самій шапці "Тікток", про яку згадала в минулій публікації,

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