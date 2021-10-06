Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив) насмешил Надю своими объятиями.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний десять лет работали в одной группе. Причем артисты настолько сдружились, что считаются не просто коллегами. Даже сейчас у них по-прежнему один продюсер – Потап.

Надя и Алексей часто встречаются в студии, поддерживают друг друга на концертах и иногда появляются у друг друга на выступлениях. Трогательное отношение друг к другу замечали и фанаты бывших участников группы.

В этот раз Позитив рассмешил Надю своими объятиями. Он ухватился за ее ногу и сделал вид, что расплакался и не хочет отпускать.

«Леша! Соскучился» - пишет Надя под новыми кадрами. Как можно заметить, Надя, Алексей и Потап снова встретились в студии для записи новых наработок.

Отметим, Алексей начинал свою карьеру с подросткового возраста. За это время у певца появилось не только много поклонников, но и хейтеров. Однако Алексей знает, что отвечать своим недоброжелателям. На новом видео в программе ЖВЛ певец высказался о неприятной ситуации.

В частности, у Завгороднего поинтересовались, почему он всегда на втором плане - сначала Надя Дорофеева, теперь он в группе у Потапа.

"Во-первых, Надя - девочка, а я - парень. Потап просто больше меня, возможно, он виднее, а я немножко худее, немножко младше. И никогда я бы не зметил, что я на втором плане - у меня такого ощущения нет", - заявил Завгородний.

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