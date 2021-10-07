Певица Надя Дорофеева пришла на презентацию альбома своего мужа Владимира Дантеса и призналась, почему ей было сложно на этом мероприятии.

Дантес после долгого затишья в музыкальном плане провел презентацию собственного альбома. Как пишет Politeka.net, на странице программы «Життя відомих людей» появилось интервью супруги музыканта, Нади Дорофеевой, с этой вечеринки.

Так, певица призналась, что сильно волновалась за мужа.

«К этому событию можно сказать, что Вовка шел ну, наверное, лет пять…Я волнуюсь больше, чем на своем сольнике. Что-то мне как-то…Короче, лучше выступать и там волноваться перед сценой, чем вот за кого-то. Это ужасное чувство! Я не хочу больше волноваться!», - пожаловалась Надя.

Дорофеева также рассказала, что одной из первых слышала новые песни мужа. При этом певица призналась, что очень подходит к оценке творчества супруга с особой строгостью.

«Я хочу сказать, что я жестко критикую. Потому что сильно переживаю за каждый момент песни у Вовы. И, кстати, впервые я написала для кого-то песню. И эта песня для Вовы, конечно же», - похвасталась Дорофеева.

Напомним, Дорофеева в платье с разрезом от бедра впечатлила видом в примерочной.

Как сообщала Politeka, Дорофеевой пришлось разбираться с полицией, появились подробности.

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