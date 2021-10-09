Український співак Володимир Дантес, який вже багато років живе в шлюбі з артисткою Надею Дорофєєвою, вирішив висловитися з приводу натхнення і подяки до його дружини, яка турбувалася за його кар'єру.

Володимир вже не раз відповідав в інтерв'ю на різні питання з приводу його особистого життя з Надею, а також його кар'єри, яку він раніше сам припиняв. Причому часто у Дантеса запитують саме про ці дві теми.

Цього разу під час інтерв'ю для ЖВЛ чоловік вирішив розповісти, що саме його дружина стала якоюсь мотивацією і натхненням для нього, оскільки вона буквально вірила в нього і давала стимул йти далі. Були у Володимира і складні періоди, коли він і в себе не вірив, проте Дорофєєва допомогла йому з цим впоратися:

"Все, що я роблю, це завдяки Наді. Якби не вона, то нічого б не було. Саме вона підняла мою з * * ницю і саме вона змусила мене працювати. У тому сенсі, що я повірив у себе. Напевно, це мій найближча людина зараз. За десять років ми трансформувалися, скільки пройшли разом. Ми подорослішали", - висловився артист.

Раніше сама співачка зізналася, що сильно хвилювалася за чоловіка під час його виступу.

«До цієї події можна сказати, що Вовка йшов ну, напевно, років п'ять...я хвилююся більше, ніж на своєму сольнику. Щось мені якось...коротше, краще виступати і там хвилюватися перед сценою, ніж ось за когось. Це жахливе почуття! Я не хочу більше хвилюватися!",- поскаржилася Надя.

Нагадавши, Дорофєєва в сукні з розрізом від стегна вразила видом в примірювальній.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєвій довелося розбиратися з поліцією, з'явилися подробиці.

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