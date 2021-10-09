Украинский певец Владимир Дантес, который уже много лет живет в браке с артисткой Надей Дорофеевой, решил высказаться по поводу вдохновения и благодарности к его жене, которая беспокоилась за его карьеру.

Владимир уже не раз отвечал в интервью на разные вопросы по поводу его личной жизни с Надей, а также его карьеры, которую он ранее сам приостанавливал. Причем часто у Дантеса спрашивают именно об этих двух темах.

В этот раз во время интервью для ЖВЛ мужчина решил рассказать, что именно его жена стала некой мотивацией и вдохновением для него, поскольку она буквально верила в него и давала стимул идти дальше. Были у Владимира и сложные периоды, когда он и в себя не верил, однако Дорофеева помогла ему с этим справиться:

«Все, что я делаю, это благодаря Наде. Если бы не она, то ничего бы не было. Именно она подняла мою з**ницу и именно она заставила меня работать. В том смысле, что я поверил в себя. Наверное, это мой самый близкий человек сейчас. За десять лет мы трансформировались, сколько прошли вместе. Мы повзрослели», - высказался артист.

Ранее сама певица призналась, что сильно волновалась за мужа во время его выступления.

«К этому событию можно сказать, что Вовка шел ну, наверное, лет пять…Я волнуюсь больше, чем на своем сольнике. Что-то мне как-то…Короче, лучше выступать и там волноваться перед сценой, чем вот за кого-то. Это ужасное чувство! Я не хочу больше волноваться!», - пожаловалась Надя.

Напомним, Дорофеева в платье с разрезом от бедра впечатлила видом в примерочной.

Как сообщала Politeka, Дорофеевой пришлось разбираться с полицией, появились подробности.

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" не сдержал чувств во время крепких объятий с Дорофеевой.