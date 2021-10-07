Українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", дружина Володимира Дантеса, показала незвичайний образ, поділившись фотографією.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною співачкою в Україні, будучи солісткою"Время и Стекло". Але група припинила існування, а артистка почала активно займатися сольною кар'єрою. Зірка випустила вже кілька хітів, які набрали мільйони переглядів на Ютуб. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео, яке Надя опублікувала в сторіс, співачка стояла в примірювальній. Зірка одягла сукню з величезним розрізом, демонструючи розкішні ніжки. Дорофєєва знімала сама себе, хвалячись стильним вбранням.

На другому фото Надя вже була в штанях і кофті. Зірка задерла ніжку, показуючи своє вбрання у всій красі.

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