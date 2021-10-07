Співачка Надя Дорофєєва прийшла на презентацію альбому свого чоловіка Володимира Дантеса і зізналася, чому їй було складно на цьому заході.

Дантес після довгого затишшя в музичному плані провів презентацію власного альбому. Як пише Politeka.net, на сторінці програми «Життя відомих людей» з'явилося інтерв'ю дружини музиканта, Наді Дорофєєвої, з цієї вечірки.

Так, співачка зізналася, що сильно хвилювалася за чоловіка.

"До цієї події можна сказати, що Вовка йшов ну, напевно, років п'ять...я хвилююся більше, ніж на своєму сольнику. Щось мені якось...коротше, краще виступати і там хвилюватися перед сценою, ніж ось за когось. Це жахливе почуття! Я не хочу більше хвилюватися!", - поскаржилася Надя.

Дорофєєва також розповіла, що однією з перших чула нові пісні чоловіка. При цьому співачка зізналася, що дуже підходить до оцінки творчості чоловіка з особливою строгістю.

"Я хочу сказати, що я жорстко критикую. Тому що сильно переживаю за кожен момент пісні у Вови. І, до речі, вперше я написала для когось пісню. І ця пісня для Вови, звичайно ж", - похвалилася Дорофєєва.

Нагадаємо, Дорофєєва в сукні з розрізом від стегна вразила видом в примірювальній.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєвій довелося розбиратися з поліцією, з'явилися подробиці.

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