Известная украинская певица Юлия Санина из группы The Hardkiss стала участницей шоу "Маскарад" и повторила образ Тины Кароль из клипа "Скандал".

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина на шоу "Маскарад" вместе с Владимиром Дантесом стали участниками "Липсинк батла", в котором примеряли "скандальный" образ Тины Кароль. Видео своего выступления в этом образе Санина опубликовала в Instagram.

В ролике Юлия вышла на сцену в узком темном комбинезоне с геометрическим узором. Ее лицо бедное, а волосы светлые и стилизованы под прическу Тины Кароль в клипе "Скандал". Надо сказать, что схожесть певиц просто поражает. Судья шоу "Маскарад" Маша Ефросинина была просто поражена, как Юля вжилась в роль Тины, а когда певица еще и мостик сделала, у ведущей аж истерика началась.

Поклонники в комментариях принялись бурно обсуждать перевоплощение Саниной: "Жду, когда Тина сделает ответный мостик в образе Юли Саниной", "Все получилось просто на ура", "Не устаю повторять, что Юля просто непревзойденная", "Юлия Кароль", "И так хорошо. Маша же сказала, что и так очень даже похожа", "Тины, зацени", "Юлия молодец!", "Ну что за легенда, воскресила песню "Скандал". Опять ставлю на повтор", "Ваша пародия это лучшее, что я видела".

Напомним, Дантес и Санина из The Hardkiss посоревновались, кому лучше в эффектном образе Кароль: "Не всякий мужчина сможет так".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss напомнила о важной дате для нее с мужем: "Сегодня 7 лет...".

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