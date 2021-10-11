Відома телеведуча Маша Єфросиніна з'явилася в ефірі "Танців з зірками" в розкішному вбранні і викликала фурор своїм виглядом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна поділилася в соцмережі яскравими кадрами з балкона "Танців з зірками", ведучою якого стала в минулому ефірі шоу. На знімках зірка з'явилася в дивовижному образі, а в підписі до публікації розповіла про ведення прямих ефірів.

Як видно, для зйомок Маша вибрала елегантну яскраво-жовту сукню до п'ят з пікантним вирізом і відкритими плечима. Цей наряд незвичайної фактури красиво підкреслив ідеальну фігуру і довгі ноги зірки, роблячи її образ дуже витонченим. Волосся телеведучої розпущене і красиво укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла про свій досвід ведення прямих ефірів: "Прямий ефір - це моя стихія, хоча багато хто мені каже, що десять разів би з парашутом сягонули, аби не довелося щось говорити в ефірі, де неможливі дублі... а я кайфую!".

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