Известная телеведущая Маша Ефросинина появилась в эфире "Танців з зірками" в роскошном наряде и произвела фурор своим видом.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась в соцсети яркими кадрами с балкона "Танців з зірками", ведущей которого стала в прошлом эфире шоу. На снимках звезда появилась в удивительном образе, а в подписи к публикации рассказала о ведении прямых эфиров.
Как видно, для съемок Маша выбрала элегантное ярко-желтое платье до пяток с пикантным вырезом и открытыми плечами. Этот наряд необычной фактуры красиво подчеркнул идеальную фигуру и длинные ноги звезды, делая ее образ очень утонченным. Волосы телеведущей распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж и очаровательная улыбка.
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В подписи к публикации Ефросинина рассказала о своем опыте ведения прямых эфиров: "Прямой эфир – это моя стихия, хотя многие мне говорят, что десять раз бы с парашютом сиганули, лишь бы не пришлось что-то говорить в эфире, где невозможны дубли… А я кайфую!".
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