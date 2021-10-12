Співачка Юлія Саніна з групи The Hardkiss змагалася з виконавцем Володимиром Дантесом на шоу "Маскарад" у ліпсінк-поєдинку.

За правилами "Маскараду", переможець ліпсінк-батлу дає можливість своїй команді зіркових мисливців зірвати маски з учасників. У четвертому випуску, що відбувся 9 жовтня, в конкурсі з пародіями брали участь Юлія Саніна (з команди Юрія Ткача) і Володимир Дантес (з команди Ігоря Ласточкіна). Обом потрібно було заліпсити "Скандал" Тіни Кароль.

Одягнувшись в облягаюче вбрання і натягнувши на голови білі перуки, Саніна з Дантесом кинулися в бій. Фрагмент виступу солістки The Hardkiss опублікували на фан-сторінці Кароль в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах видно реакцію Ірини Білик з команди Ласточкіна і Ткача.

Користувачі гаряче обговорюють шоу і називають виступ Саніної провалом:

"Гірше шоу я ще не бачила... нема на що дивитися"; "Шоу настільки низькопробне, що просто соромно, що воно вийшло в ефір. Декорації жахливі, все якось убого... і так, до Тіни... Ну ні🤦"; "Їй до Тіни)) як до Києва пішки"; "А біличка обзавидовалась бідна!"; "Згодна частково з тими, хто говорить, що Юлі до Тіни далеко, але все ж... Юлія красива молода дівчина з шикарним талантом, а Білик заздрісна нещасна жінка з якої отрута так і лізе"; "Який жах"; "Дантес крутіше🔥".

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