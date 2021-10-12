Певица Юлия Санина из группы The Hardkiss соревновалась с исполнителем Владимиром Дантесом на шоу "Маскарад" в липсинк-поединке.

По правилам "Маскарада", победитель липсинк-батла дает возможность своей команде звездных охотников сорвать маски с участников. В четвертом выпуске, состояшемся 9 октября, в конкурсе с пародиями участвовали Юлия Санина (из команды Юрия Ткача) и Владимир Дантес (из команды Игоря Ласточкина). Обоим нужно было залипсить "Скандал" Тины Кароль.

Облачившись в облегающие наряды и натянув на головы белые парики, Санина с Дантесом кинулись в бой. Фрагмент выступления солистки The Hardkiss опубликовали на фан-страничке Кароль в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах видна реакция Ирины Билык из команды Ласточкина и Ткача.

Пользователи горячо обсуждают шоу и называют выступление Саниной провалом:

"Хуже шоу я ещё не видела... не на что смотреть"; "Шоу настолько низкопробное, что просто стыдно, что оно вышло в эфир. Декорации ужасные, все как-то убого… И да, до Тины... Ну нет🤦🏻‍♀️"; "Ей до Тины )) как до Киева пешком"; "А билычка обзавидовалась бедная!"; "Согласна отчасти с теми, кто говорит, что Юле до Тины далеко, но все же… Юлия красивая молодая девушка с шикарным талантом, а Билык завистливая несчастная женщина из которой яд так и лезет"; "Какой ужас"; "Дантес круче🔥".

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