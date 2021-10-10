Певица Юлия Санина и исполнитель Владимир Дантес примерили образ Тины Кароль на шоу "Маскарад", здорово повеселив фанатов.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес спародировали Тину Кароль на шоу "Маскарад", чем здорово повеселили публику. В своем Instagram Юля опубликовала забавное фото, на котором они с Вовой запечатлены в образе Кароль.

Как видно, на снимке Санина и Дантес запечатлены в студии, где проходили съемки. Перед камерой оба позируют в узких темных комбинезонах – именно в таком Тина Кароль снялась в своем клипе "Скандал". Надо сказать, что наряд красиво подчеркнул фигуру не только Юлии, но и Владимира. У обоих на головах соответствующая прическа и яркий макияж.

В подписи к кадру Санина написала: "Повторить @tina_karol невозможно! Ибо неповторимая. Надеюсь, все улыбнулись". Поклонники тут же принялись комментировать снимок, отмечая, что пародия получилась очень убедительной, и Вова и Юля очень похожи на Тину Кароль.

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