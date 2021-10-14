Певица Оля Полякова, участница телепроекта "Танці з зірками 4", а также детектив шоу "Маска", показала себя после процедуры в салоне красоты.

Как пишет Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова стала одной из самых популярных певиц в Украине. Звезда недавно выпустила клип на песню "Взрослая девочка" и теперь вместе с Машей Ефросининой ведет одноименную передачу. Также Оля снимается в шоу "Маска", где заняла кресло одной из звездных детективов. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Оля была с покрытыми волосами, пока мастер работал с кожей на лице.

"Какие бы у меня съемки не намечались, без процедуры в салоне никуда", - сказала Оля.

На втором стори Полякова была с измазанной головой.

"Красота - страшная сила", - написала певица.

На последнем стори Оля показала результат.

"Посмотрите, какой овал лица после процедуры. Ммм? 25 лет", - сказала Полякова.

"Без фильтра", - написала Оля под кадрами.

Напомним, дочь Поляковой с новой внешностью устроила фотосессию с рыжеволосым красавцем

А еще Politeka писала, что украинцы "погнали" Олю Полякову из популярного шоу

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, чем закончился поход в салон красоты



