Певица Оля Полякова, участница телепроекта "Танці з зірками 4", а также детектив шоу "Маска", показала себя после процедуры в салоне красоты.
Как пишет Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова стала одной из самых популярных певиц в Украине. Звезда недавно выпустила клип на песню "Взрослая девочка" и теперь вместе с Машей Ефросининой ведет одноименную передачу. Также Оля снимается в шоу "Маска", где заняла кресло одной из звездных детективов. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых кадрах Оля была с покрытыми волосами, пока мастер работал с кожей на лице.
"Какие бы у меня съемки не намечались, без процедуры в салоне никуда", - сказала Оля.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Ядовитый смог движется на Украину и грозит здоровью людей: такое бывает в Африке
Оборвалась жизнь знаменитого украинца, который был человеком-символом Львова: "Большая потеря"
Судья "Співають всі" Приходько готовится снова стать мамой: "Вы бы видели лицо моего мужа..."
На втором стори Полякова была с измазанной головой.
"Красота - страшная сила", - написала певица.
На последнем стори Оля показала результат.
"Посмотрите, какой овал лица после процедуры. Ммм? 25 лет", - сказала Полякова.
"Без фильтра", - написала Оля под кадрами.
Напомним, дочь Поляковой с новой внешностью устроила фотосессию с рыжеволосым красавцем
А еще Politeka писала, что украинцы "погнали" Олю Полякову из популярного шоу
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, чем закончился поход в салон красоты