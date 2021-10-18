После седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" ушли сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко, а также Стас Горуна и Даниэлла Преап - в сети разгорелись обсуждения.

Шоу "Танці з зірками" 17 октября покинули сразу две пары, передает Politeka.net. Этот этап ведущий Юрий Горбунов анонсировал еще в прошлом эфире, но в предыдущем выпуске проект неожиданно покинули фавориты проекта, поэтому Влад Яма предложил перенести планы проститься с двумя парами на следующей неделе.

Так, 17 октября первой покинула шоу пара, которая набрала меньше всего баллов от телезрителей и судей - Джамала и ее партнер Антон Нестерко.

По итогам "танца за жизнь" судьи решили, что шоу покинут Стас Горуна и его напарница Даниэлла Преап.

Пользователи сети стали обсуждать уход пар. Некоторые выражали свое разочарование, другие - восприняли все позитивно.

"Достойный уход. Но им действительно пора домой", "Заслужено. Но Антон очень нравился", "Неожиданно справедливый эфир какой-то", "Она сильно старалась! Молодец!❤", - написали комментаторы под постом об уходе Джамалы.

"Хороший парень, позитивный, хорошо танцевал. жаль 😢", "Блин! Как жаль, на их месте должна быть Власова!!!", "А вот это уже ожидаемо", "Не могу сказать, что Стас был моим фаворитом , но мне кажется на проекте остались и послабее пары", - написали пользователи сети об уходе Горуны.

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