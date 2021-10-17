Известная украинская певица Джамала, которая участвует в "Танцях з зірками" удила поклонников новыми фото в боксерских перчатках.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая принимает участие в шоу "Танцы з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами из спортзала, на которых позирует с боксерскими перчатками на руках.

Так, на новых фотографиях Джамала запечатлена в темных стенах спортивного зала. Она появилась перед камерой в темных спортивных штанах и черной узкой футболке, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице нет макияжа. На руках певицы черно-белые боксерские перчатки, которые она сложила перед лицом.

В подписи к фото Джамала написала: "Боритесь – поборете!". Она также рассказала, что в новом эфире "Танцев з зірками", который состоится в воскресенье, 17 октября, шоу покинут сразу две пары. Певица призвала голосовать за ее пару, а также поделилась, что партнер посвятил ее в свое хобби - бокс, и она впервые вышла на ринг.

Напомним, певица Джамала не сдержалась перед новым выпуском "Танців з зірками": "Всю жизнь от окружения...".

Как сообщала Politeka, "Санину и Кароль приятнее слушать": певица Джамала остроумно ответила грубиянам и хейтерам.

Также Politeka писала, что певица Джамала из "Танців з зірками" рассказала о свидании, сверкая фигурой в соблазнительном наряде: "Какая ты крутая".