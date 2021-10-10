Известная певица и участница шоу "Танці з зірками" Джамала показала, как готовится к выходу на паркет со своим партнером Антоном Нестерко.

Как передает Politeka.net, Джамала является известной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на международном конкурсе Евровидение.

Так, на этот раз певица поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает бекстейдж с подготовки к 5-му эфиру шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Напомним, что её партнером на паркете является танцор Антон Нестерко, а в 5-ом эфире они успешно станцевали танго.

"Смотрите бэкстейдж предыдущего эфира. Это была невероятная неделя. Невероятный номер. И суперсложная задача - не только впервые в жизни станцевать танго, но и сыграть незрячего человека, сделать настоящее кино на паркете. Очень благодарна всем вам за поддержку!

Она мне понадобится и сегодня вечером. Мы станцуем танец всех танцев, страстный испанский пасодобль с историей, которую я мечтала рассказать со студенческих времен.

Угадаете, кем я буду сегодня? Кстати, @ anton.nesterko входит в десятку лучших танцовщиков пасодобль в мире! Поэтому передо мной - крутой челлендж", — заинтриговала Джамала.

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