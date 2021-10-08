Певица Джамала, участница "Танців з зірками" и победительница Евровидения, показала, как вышла на прогулку с детьми и мужем, устроив осеннюю фотосессию с семьей.
Как пишет Politeka.net, Джамала стала популярной певицей в Украине и Европе, где победила на международном конкурсе Евровидение, исполнив песню 1944. Сейчас артистка решила попробовать в шоу "Танці з зірками", где выступает вместе с Антоном Нестеренко. Не забывает певица и об Инстаграм, где ведет активно страничку.
На новых фото, которые Джамала опубликовала в социальной сети, артистка была вместе с подросшими с детьми - Эмиром-Рахманом и Селимом-Гирайом. На снимка можно увидеть и мужа Сеит-Берика Сулейманова.
"Весь этот осенне-курточный вайб — не самое моё любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности — собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам.
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Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики", - написала Джамала.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Согласна", "Солнце и тепла - требуют наши сердца", "Красавцы, дети - благословение".
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