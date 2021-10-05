Звезда рассказала, как ее удивили

Известная украинская певица Джамала, принимающая участие в шоу "Танці з зірками", показала, как тренируется со своим партнером и рассказала, что ее потрясло.

Популярная артистка сейчас принимает участие в проекте "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Партнером Джамалы стал профессиональный танцор Антон Нестерко.

Звезда много тренируется, чтобы в эфире удивить своих поклонников. В прошлый раз перед певицей встала нелегкая задача - ей пришлось танцевать танго.

Джамала решила исполнить танец с партнером вслепую. Оба разыграли культовую сцену из фильма "Запах женщины". В итоге пара получила 29 баллов.

В новых сторис Инстаграм Джамала рассказала, какой диалог у нее произошел с партнером во время подготовки к шоу.

"Я пришла в панике к Антону и говорю: "Я не люблю танго!", а он: "В смысле? Ты что знаешь, что такое танго?", - написала артистка.

Она ответила, что для нее этот танец показался скучным.

"В общем, каких-то пару раз, и он развеял мои сомнения", - написала Джамала.

Отметим, певица отметила, что для эфиров важна тема, под которую и подбирается образ. В частности. в этот раз артистка выглядела блистательно с каре и в красивом платье.

По словам Джамалы, она надела парик, а некоторые подумали, что подстриглась.

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