Известная украинская певица Джамала, принимающая участие в шоу "Танці з зірками", показала, как тренируется со своим партнером и рассказала, что ее потрясло.
Популярная артистка сейчас принимает участие в проекте "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Партнером Джамалы стал профессиональный танцор Антон Нестерко.
Звезда много тренируется, чтобы в эфире удивить своих поклонников. В прошлый раз перед певицей встала нелегкая задача - ей пришлось танцевать танго.
Джамала решила исполнить танец с партнером вслепую. Оба разыграли культовую сцену из фильма "Запах женщины". В итоге пара получила 29 баллов.
В новых сторис Инстаграм Джамала рассказала, какой диалог у нее произошел с партнером во время подготовки к шоу.
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"Я пришла в панике к Антону и говорю: "Я не люблю танго!", а он: "В смысле? Ты что знаешь, что такое танго?", - написала артистка.
Она ответила, что для нее этот танец показался скучным.
"В общем, каких-то пару раз, и он развеял мои сомнения", - написала Джамала.
Отметим, певица отметила, что для эфиров важна тема, под которую и подбирается образ. В частности. в этот раз артистка выглядела блистательно с каре и в красивом платье.
По словам Джамалы, она надела парик, а некоторые подумали, что подстриглась.
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