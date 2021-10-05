Известная певица Джамала показала в сторис кадры со своим отцом Алимом Джамаладиновым.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, которая принимает участие в шоу "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис артистка поделилась забавными кадрами с отцом, на которых он хвалит ее за танцы.
Перед камерой Джамала и ее отец позируют в простых домашних нарядах, певица без грима и ярких образов, как на паркете – спокойная и домашняя, она прижимается к отцу.
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"К слову сказать. Главное, чтобы родители были здоровы", - подписала одну з сторис Джамала.
В другой отец хвалит ее за танцы: "Ты же у меня не танцовщица, ты же у меня профессионалка".
Также Джамала одним словом оговорилась, что ее отцу Алиму Джамаладинову сделали операцию: "К слову сказать. Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию".
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