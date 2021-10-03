Победительница Евровидения Джамала показала, на какие перемены решилась пойти

Как пишет Politeka.net, Джамала стала очень популярной украинской певицей. Звезда засветилась не только на отечественных просторах, но и в Европе, победив на самом престижном музыкальном шоу. Также певица решила попробовать себя в актерском деле, снявшись в фильмах "Поводырь" и "Джамала ЮА", а сейчас ожидается третья работа - "Небо". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Джамала показала. как решила посетить стилиста. Звезда решила существенно себе укоротить волосы, оставив каре. Красотка-певица улыбалась, пока мастер работала с ее волосами. Как можно понять, Джамала готовилась к новому выпуску "Танців з зірками", в котором звезда решила принять учавствие.



Звезда также опубликовала видео после стрижки, показавшись в платье.

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