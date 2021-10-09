Известная украинская хореограф Елена Шоптенко из "Танців з зірками" поделилась новой фотографией из кафе в своем Instagram, поразив Джамалу.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя талантливая украинская танцовщица и хореограф, чемпионка мира по латиноамериканским танцам и участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко часто делится с поклонниками фотографиями и видео в своем Instagram.

На этот раз Шоптенко опубликовала фотографию из кафе, где она сидела за чашкой кофе.

"Вы тоже по привычке берете кофе "с собой" даже тогда, когда остаетесь в заведении?",- спросила хореографиня.

Фотографию танцовщицы прокомментировала известная украинская исполнительница и участница нового сезона "Танців з зірками" Джамала.

"Красивая ❤️❤️", - написала певица.

Поклонники оценили фотографию Елены Шоптенко и написали комментарии.

"Это такая вредная привычка 🙈😂 ", "Да 😂 ", "Бывает 🤗 ", "какая атмосферная 🧡 ", "красавица ❤️ ", "Да)) нравятся тактильные ощущения теплоты бумажного стаканчика))))", " 😍😍❤️ скажите пожалуйста, в этом сезоне мы сможем вас увидеть на паркете "Танців з зірками"? Как судью? Очень вас не хватает в этой программе на паркете, вы очень талантливая девушка и для меня в большой степени были и есть примером. С любовью из Украины. Очень хочется вас увидеть искренне и от всего сердца (в Танцях). Яркая, лучшая", - написали в сети.

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