Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, показав, як розважається з Оленою Шоптенко з "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним телеведучим і чоловіком Каті Осадчої. У пари 19 серпня з'явилася друга дитина, яку назвали Данилом. А днями Катя дозволила собі полетіти в перше відрядження, але сьогодні, третього жовтня повернулася в назад. А Юрій приступив до зйомок нового епізоду"Танці з зірками".

Головний хореограф проекту Олена Шоптенко показала у себе в Instagram, як розважається з Горбуновим. У сторіс пара почала танцювати, вражаючи рухами.

На ще одному фото Олена була без Юрія. Красуня була в джинсах і куртці, посміхаючись на камеру.

"Що у нас сьогодні? Ніч Кіно", - написала Шоптенко, презентуючи українцям тематику вечора на"Танцях з зірками".

А ще виявилося, що у партнера по танцях солістки Kazka Олександри Зарицької сьогодні день народження, з чим і привітала Олена на останньому сторіс молодої людини.

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