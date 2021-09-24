Украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала, какую слабость позволила себе
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко многие годы была участницей "Танців з зірками" и побеждала на проекте. Красотка в 2020 году объявила об уходе из "Танців" в качестве участницы. Но красотка вернулась в проект в качестве главного хореографа. Не забывает Алена и об Инстаграм, где ведет активно страничку.
На новом фото девушка гуляла на улице. Шоптенко в руках держала стаканчик со сладостями. Алена улыбалась, смотря на свою покупку.
"И мне не стыдно", - написала Шоптенко под фотографией.
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Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Александру Зарицкую из KAZKA, написав комментарии:
"Главное, чтоб в удовольствие", "Вкусняшка", "Ооооо, мне сегодня тоже не было стыдно из-за заварного пирожного", "Какая же ВЫ невероятно милая и красивая", "Боже. Где такие вафли в Киеве?".
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