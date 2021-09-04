Алена Шоптенко, новый хореограф "Танців з зірками", показала себя и рассказала о работе

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является знаменитой отечественной танцовщицей, которая участвовала множество раз в "Танцях з зірками". Красотка в прошлом году заявила о том, что покидает шоу, но решила вернуться обратно, став не участницей, а хореографом проекта. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новых фото красотка была в выходном наряде, надев пиджак и брюки. На втором снимке Алена показалась уже в спортивном костюме, позируя в раздевалке.

"За каждым часом в выходном наряде стоят месяцы в рабочей одежде. Но если честно, хоть и в вечернем костюме красивее, но в спортивном мне намного больше нравится", - написала Алена.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень ждем", "какая красивая", "Малышка на миллион", "Ждем ваших танцев", "Огонь", "Господи, какая красотка".

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