Известная танцовщица Алена Шоптенко показала, как проходит подготовка к «Танцям з зірками»

Как передает Politeka.net, Шоптенко прославилась после того, как победила в первом сезоне шоу "Танцы со звездами". С тех пор красотка регулярно принимала участие в шоу, танцуя с разными знаменитостями. В последнем сезоне звезда выходила на паркет с Олегом Винником. Правда, дойти до финала паре помешал коронавирус, который выбил их из тренировок на несколько недель.

После окончания последнего сезона шоу Шоптенко заявила, что больше не хочет быть частью проекта как участница. В результате звезда получила место главного хореографа шоу. Теперь именно Шоптенко будет следить за тем, чтобы шоу было интересным, а танцы качественными.

В свежих сторис артистка решила показать, как проходят последние приготовления к шоу. На кадрах засветилась Джамала и другие участники.

«Готовимся к началу нового сезона «Танцев со звездами». Обещаю рассказывать о работе над новым сезоном», - подписала видео звезда.

Напомним, что Шоптенко сделала публичное признание, впечатлив украинцев: "Серцем зависима...".

Как сообщала Politeka, Шоптенко раскрыла секрет идеальной спортивной фигурки: красноречивые кадры.

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