Головний хореограф «Танців з зірками» Олена Шоптенко показала, завдяки чому вона може похвалитися неймовірною фігуркою

Як пише Politeka.net, 33-річна танцівниця і чемпіонка прославилася в Україні після того, як виграла в першому сезоні «Танців з зірками». Після вона багаторазово брала участь в проекті в якості партнерки зірок. Останнім її партнером став український виконавець Олег Винник. Пара не змогла дійти до фіналу, оскільки захворіла коронавірусом.

Після останнього сезону шоу Шоптенко заявила, що більше не повернеться на паркет в якості учасниці. Втім, в шоу вона залишилася, ставши головним хореографом проекту.

На свіжій сторіс красуня показала, де проводить дуже багато часу. Вона позувала перед дзеркалом в стильному спортивному костюмі, який підкреслив її неймовірну підтягнуту фігуру.

"Де я?",- поставила запитання шанувальникам Шоптенко, залишивши лише один варіант відповіді: "У залі".

Відзначимо, що активні тренування і танці дозволяють зірці тримати себе у формі. Навіть незважаючи на те, що красуня нещодавно народила сина, виглядає вона просто чудово.

Нагадаємо, що Шоптенко станцювала просто посеред музею: кадри.

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