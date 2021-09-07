Главный хореограф проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала кадры с репетиций к первому эфиру шоу

Как пишет Politeka.net, Шоптенко участвует в подготовке абсолютно всех номеров, которые зрители видят на шоу.

«В воскресенье прошел первый эфир нового сезона @tanci1plus1 и это был настоящий кайф. Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения. Пусть в новом сезоне впервые на этом паркете не только звёзды, а и некоторые танцоры, но все равно справились. Все прошло замечательно! А будет ещё лучше, поверьте!», - заявила Шоптенко.

В комментариях хореографу оставили массу приятных слов, но нашлись и те, кто раскритиковал звезду за номер солистки KAZKA Александры Зарицкой.

«Прекрасное начало», «Самая лучшая», «Закулисье завораживает, я сама как хореограф кайфую больше от процесса», «Танец Саши Зарицкой полная ассоциация с первым танго Сахневич и Вишнякова: идея, цвет костюмов, шахматные фигуры... Неужели нет новых и свежих идей???», - пишут пользователи сети.

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