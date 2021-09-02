Відома танцівниця Олена Шоптенко показала, як проходить підготовка до "Танців з зірками"
Як передає Politeka.net, Шоптенко прославилася після того, як перемогла в першому сезоні шоу "Танці з зірками". З тих пір красуня регулярно брала участь в шоу, танцюючи з різними знаменитостями. В останньому сезоні зірка виходила на паркет з Олегом Винником. Правда, дійти до фіналу парі завадив коронавірус, який вибив їх з тренувань на кілька тижнів.
Після закінчення останнього сезону шоу Шоптенко заявила, що більше не хоче бути частиною проекту як учасниця. В результаті зірка отримала місце головного хореографа шоу. Тепер саме Шоптенко стежитиме за тим, щоб шоу було цікавим, а танці якісними.
У свіжих сторіс артистка вирішила показати, як проходять останні приготування до шоу. На кадрах засвітилася Джамала та інші учасники.
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"Готуємося до початку нового сезону "Танців з зірками". Обіцяю розповідати про роботу над новим сезоном", - підписала відео зірка.
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