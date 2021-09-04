Олена Шоптенко, новий хореограф "Танців з зірками", показала себе і розповіла про роботу
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є популярною українською танцівницею, яка брала участь безліч разів у "Танцях з зірками". Красуня в минулому році заявила про те, що залишає шоу, але вирішила повернутися назад, ставши не учасницею, а хореографом проекту. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото красуня була у вихідному вбранні, надівши піджак і штани. На другому знімку Олена здалася вже в спортивному костюмі, позуючи в роздягальні.
"За кожною годиною у вихідному вбранні стоять місяці в робочому одязі. Але якщо чесно, хоч і у вечірньому костюмі красивіше, але в спортивному мені набагато більше подобається", - написала Олена.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже чекаємо"," яка красива"," Малятко на мільйон"," чекаємо ваших танців"," вогонь","Господи, яка красуня".
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