Украинская танцовщица, главный хореограф «Танцев со звездами» Алена Шоптенко показала, как устает на работе
Как передает Politeka.net, 19 сентября состоялся третий эфир танцевального шоу, в котором Шоптенко стала главным хореографом. Именно Алена следит за всеми постановками и контролирует процесс подготовки звезд. В Инстаграм 33-летняя Шоптенко показала, как сильно выматывает ее новая должность. На фото звезда выглядела вымотанной и уставшей.
«Танец это всегда эмоция! Подготовка к танцу — десятки эмоций! Как вам вчерашний эфир?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Хочется увидеть вас танцующих в паре с Дикусаром!», «Вы такая уставшая», «Такое впечатление, что все ваши силы уходят на этот проект», «Согласна, на все 100. Искусство не может быть без эмоций», «Леночка держись, команда тебя не подведет», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Алена Шоптенко станцевала с известным красавчиком на глазах у бывшего мужа Дикусара: "Я буду честным...".
Также Politeka сообщала, что Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира танцевального шоу: «Неужели нет новых и…».
Ранее Politeka рассказывала, что Шоптенко честно призналась, что стоит за успехом: "Если честно...".