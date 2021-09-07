Головний хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала кадри з репетицій до першого ефіру шоу

Як пише Politeka.net, Шоптенко бере участь у підготовці абсолютно всіх номерів, які глядачі бачать на шоу.

«У неділю пройшов перший ефір нового сезону @tanci1plus1 і це був справжній кайф. Я дуже сумувала за цією бурхливою сумішшю хвилювання, важкої роботи і натхнення. Нехай в новому сезоні вперше на цьому паркеті не тільки зірки, а й деякі танцюристи, але все одно впоралися. Все пройшло чудово! А буде ще краще, повірте!»,- заявила Шоптенко.

У коментарях хореографу залишили масу приємних слів, але знайшлися і ті, хто розкритикував зірку за номер солістки Kazka Олександри Зарицької.

"Прекрасний початок", «найкраща», "закулісся заворожує, я сама як хореограф кайфую більше від процесу", "Танець Саші Зарицької повна асоціація з першим танго Сахневич і Вишнякова: ідея, колір костюмів, шахові фігури... Невже немає нових і свіжих ідей???» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко показала, як проходять тренування на "Танцях з зірками": фото.

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