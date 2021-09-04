Відомий хореограф, колишня зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, влаштувала запальні танці

Багато років Олена Шоптенко була учасницею проекту "Танці з зірками", проте у 2020-му заявила про рішення піти, повідомляє Politeka.net.

Пізніше стало відомо, що зірка стала головним хореографом шоу. У своєму Instagram Олена неодноразово розповідала про те, як йде підготовка до п'ятого сезону.

Другого вересня пройшла презентація "Танців з зірками", на якій були присутні всі знаменитості та їхні партнери, а також судді.

Зокрема, на захід прийшов учасник американських "Танців з зірками" і просто красень - Макс Чмерковський.

"Я буду чесним, справедливим суддею... Я постараюся", - повідомив він.

Саме з ним пізніше Шоптенко запалила в танці.

Партнери влаштували танці під оплески і вигуки присутніх, серед яких був і колишній Олени.

Так, у новому сезоні проекту візьме участь відомий танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар.

Відомо, що танцюрист і головний хореограф проекту були одружені. Пара одружилася в червні 2013 року, а у квітні 2016-го оголосила про розлучення.

В одному з інтерв'ю Олена розповіла, що причиною розставання стало захоплення обох роботою.

"Над відносинами потрібно працювати, а не навпаки. Робота - це не відносини. Ми були дуже класними партнерами. Ми були молоді, кожен займався собою, своєю кар'єрою", - сказала танцівниця.

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