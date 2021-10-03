Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, показал, как развлекается с Аленой Шоптенко из "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным телеведущим и мужем Кати Осадчей. У пары 19 августа появился второй ребенок, которого назвали Даниилом. А на днях Катя позволила себе улететь в первую командировку, но сегодня, третьего октября вернулась в обратно. А Юрий приступил к съемкам нового эпизода "Танці з зірками".

Главный хореограф проекта Алена Шоптенко показала у себя в Инстаграм, как развлекается с Горбуновым. В сторис пара начала танцевать, впечатляя движениями.

На еще одном фото Алена была без Юрия. Красотка была в джинсах и куртке, улыбаясь на камеру.

"Что у нас сегодня? Ночь кино", - написала Шоптенко, презентуя украинцам тематику вечера на "Танцях з зірками".

А еще оказалось, что у партнера по танцам солистки KAZKA Александры Зарицкой сегодня день рождения, с чем и поздравила Алена на последнем сторис молодого человека.

Напомним, Винник может вернуться на "Танці з зірками" после прошлогоднего провала

А еще Politeka писала, что хореограф "Танців з зірками" Шоптенко показала свою слабость, кадры

Также Politeka сообщала, что Шоптенко показала, как выматывает ее новая должность, красноречивые кадры



