Відома українська хореограф Олена Шоптенко з "Танців з зірками" показала в мережі нове фото і здивувала несподіваним визнанням.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця, хореограф і учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко виклала у своєму Instagram несподіване фото і зробила зізнання.

На знімку зірка відображена в танцювальному залі, мабуть, під час репетицій. Олена присіла навпочіпки біля дзеркала, повернувшись боком до об'єктиву, вона виглядає стала і сумною. Перед камерою танцівниця з'явилася в темному спортивному вбранні, її волосся недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, вона дивиться прямо перед собою.

У підписі до фотографії Шоптенко зробила несподіване зізнання: "Буду відверта, останнім часом "навпочіпки" – найчастіше виконуване мною па". Фанати стривожені і почали питати у хореографа, що у неї сталося.

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