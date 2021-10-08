Известная украинская хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками" показала в сети новое фото и удивила неожиданным признанием.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица, хореограф и участница "Танців з зірками" Алена Шоптенко выложила в своем Instagram неожиданное фото и сделала признание.
На снимке звезда запечатлена в танцевальном зале, видимо во время репетиций. Алена присела на корточки у зеркала, повернувшись боком к объективу, она выглядит ставшей и грустной. Перед камерой танцовщица появилась в темном спортивном наряде, ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа, она смотрит прямо перед собой.
В подписи к фотографии Шоптенко сделала неожиданное признание: "Буду откровенна, в последнее время "корточки" – чаще всего исполняемое мною па". Фанаты встревожены и начали спрашивать у хореографа, что у нее случилось.
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