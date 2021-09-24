Український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала, яку слабкість дозволила собі

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко багато років була учасницею" Танців з зірками " і перемагала на проекті. Красуня в 2020 році оголосила про відхід з "Танців" в якості учасниці. Але красуня повернулася в проект в якості головного хореографа. Не забуває Олена і про Instagram, де веде активно сторінку.

На новому фото дівчина гуляла на вулиці. Шоптенко в руках тримала стаканчик з солодощами. Олена посміхалася, дивлячись на свою покупку.

"І мені не соромно", - написала Шоптенко під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Олександру Зарицьку з KAZKA, написавши коментарі:

"Головне, щоб в задоволення", "Вкусняшка", "Ооооо, мені сьогодні теж не було соромно через заварного тістечка", "яка ж ви неймовірно мила і красива", " Боже. Де такі вафлі в Києві?".

Нагадавши, Шоптенко показала, як вимотує її нова посада, красномовні кадри

А ще Politeka повідомляла, що Джамала після "Танців з зірками" збирається жити поруч з Шоптенко і Дорофєєвою, що відомо

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру " Танців з зірками»



