Известный украинский певец Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.
Как пишет Politeka.net, 47-летний певец Олег Михайлюта, который больше известен как Фагот, вместе с Фоззи является вокалистом хип-хоп-группы "ТНМК". Как известно, исполнитель решился принять участие в новом сезоне танцевального шоу "Танці з зірками". На паркет Фагот выходил вместе с хореографом Екатериной Тришиной. Пара показывала неплохие результаты, однако вылетела после пятого эфира шоу.
В своем Instagram певец рассказал о своем участии в шоу и поблагодарил всех поклонников, которые его поддерживали. Также лидер группы "ТНМК" благодарен своей партнерше Екатерине Тришиной и всей съемочной группе.
"коротко о моем участии в "Танці з зірками" 😈 спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал на протяжении всего проекта 🙏❤️🖤 это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, изучены новые пять танцев и сброшены двенадцать лишних килограммов🔛 чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю", - написал певец.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
"Холостяк" Михаил Заливако уехал из киевского бара с травмой головы: "Будьте осторожны"
"Холостяк" Добрынин слетал в Париж с женой и сыном и огорошил заявлением: "Пришло время и вам..."
Трагически закончилась жизнь известного актера-красавца: «Судьба так жестоко обошлась с ним»
Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь"
В комментариях поклонники и другие участники проекта поддержали Фагота.
"Старичок, держись 🙌 буду навещать тебя время от времени, чтобы ты не ловил грустинку 🤗😜 ", - написал спортсмен Стас Горуна.
"Любим вас ! ❤️", - сказала певица Лида Ли.
"❤️❤️❤️", - отреагировала Джамала.
Ранее Politeka писала, что похудевший Фагот поразил изменениями во внешности: "Реально видно, как...".
Напомним, что Фагот показал страсть с партнершей по "Танцях з зірками", с которой раньше крутил роман: "Мне нравится".
A еще Politeka сообщала, что известный певец признался в романе со своей партнершей по "Танцях з зірками": "Не скрываю этого".