Известный украинский певец Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Как пишет Politeka.net, 47-летний певец Олег Михайлюта, который больше известен как Фагот, вместе с Фоззи является вокалистом хип-хоп-группы "ТНМК". Как известно, исполнитель решился принять участие в новом сезоне танцевального шоу "Танці з зірками". На паркет Фагот выходил вместе с хореографом Екатериной Тришиной. Пара показывала неплохие результаты, однако вылетела после пятого эфира шоу.

В своем Instagram певец рассказал о своем участии в шоу и поблагодарил всех поклонников, которые его поддерживали. Также лидер группы "ТНМК" благодарен своей партнерше Екатерине Тришиной и всей съемочной группе.

"коротко о моем участии в "Танці з зірками" 😈 спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал на протяжении всего проекта 🙏❤️🖤 это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, изучены новые пять танцев и сброшены двенадцать лишних килограммов🔛 чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю", - написал певец.

В комментариях поклонники и другие участники проекта поддержали Фагота.

"Старичок, держись 🙌 буду навещать тебя время от времени, чтобы ты не ловил грустинку 🤗😜 ", - написал спортсмен Стас Горуна.

"Любим вас ! ❤️", - сказала певица Лида Ли.

"❤️❤️❤️", - отреагировала Джамала.

Ранее Politeka писала, что похудевший Фагот поразил изменениями во внешности: "Реально видно, как...".

Напомним, что Фагот показал страсть с партнершей по "Танцях з зірками", с которой раньше крутил роман: "Мне нравится".

A еще Politeka сообщала, что известный певец признался в романе со своей партнершей по "Танцях з зірками": "Не скрываю этого".