Учасник "Танців з зірками" Фагот показав свого вірного "друга" і вразив українців своїм виглядом

Як відомо, раніше популярний хіп-хоп виконавець і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) вирішив взяти участь у новому сезоні шоу «Танці з зірками». Його партнеркою стала Катерина Трішина, з якою в минулому артиста пов'язували романтичні стосунки.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Фагот показав, як проводить останні теплі дні осені.

Так, на нових знімках Виконавець позував у дворі. Він вирішив показати шанувальникам свій мотоцикл, який відразу ж додав знімкам атмосферу брутальності. Сам співак позував у сірій футболці, джинсах і стильній кепці.

"Останні теплі і сухі дні треба проводити в радість", - написав артист.

При цьому українці в коментарях тут же звернули увагу на те, як змінилася зовнішність Фагота: люди відзначили, що співак помітно схуд. Ці зміни шанувальники пов'язали з участю виконавця в "Танцях".

"Реально видно, як схуд. Ці танці це страшно", "вогонь", "схуд", - пишуть люди.

Нагадаємо, перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів.

Як повідомляла Politeka, Фагот показав пристрасть з партнеркою по "Танцях з зірками", з якою раніше крутив роман.

Також Politeka писала, що відомий співак зізнався в романі зі своєю партнеркою по "Танцям з зірками".