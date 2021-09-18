Учасник "Танців з зірками" Фагот показав свого вірного "друга" і вразив українців своїм виглядом
Як відомо, раніше популярний хіп-хоп виконавець і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) вирішив взяти участь у новому сезоні шоу «Танці з зірками». Його партнеркою стала Катерина Трішина, з якою в минулому артиста пов'язували романтичні стосунки.
Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Фагот показав, як проводить останні теплі дні осені.
Так, на нових знімках Виконавець позував у дворі. Він вирішив показати шанувальникам свій мотоцикл, який відразу ж додав знімкам атмосферу брутальності. Сам співак позував у сірій футболці, джинсах і стильній кепці.
"Останні теплі і сухі дні треба проводити в радість", - написав артист.
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При цьому українці в коментарях тут же звернули увагу на те, як змінилася зовнішність Фагота: люди відзначили, що співак помітно схуд. Ці зміни шанувальники пов'язали з участю виконавця в "Танцях".
"Реально видно, як схуд. Ці танці це страшно", "вогонь", "схуд", - пишуть люди.
Нагадаємо, перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів.
Як повідомляла Politeka, Фагот показав пристрасть з партнеркою по "Танцях з зірками", з якою раніше крутив роман.
Також Politeka писала, що відомий співак зізнався в романі зі своєю партнеркою по "Танцям з зірками".