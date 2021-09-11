Відомий артист і соліст групи "ТНМК" Фагот показав ніжні фото зі своєю партнеркою Катериною Трішиною по шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Фагот (Олег Михайлюта) є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй участі в групі "ТНМК", де він виступав солістом. Нещодавно співак оголосив про те, що він став новим учасником шоу "Танці з зірками". До цього артист вже виходив на паркет, проте це було більше 10 років тому. Фагот активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, на цей раз Фагот опублікував нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, його партнеркою стала відома танцівниця і хореограф Катерина Трішина. На першому ефірі вони станцювали танець "фокстрот", після чого з'ясувалося, що у пари раніше були романтичні стосунки. На кадрах артист показує, як чуттєво проходять їх тренування перед ефіром.

"Занирнув я в дуже цікавий всесвіт, не зовсім мій, проте не менше насичений і яскравий. і вона мене подобатися а сподобатися вона я чи ні стане відомо вже завтра о 21:00 в ефірі

тож з нас танець, а з вас підтримка! нехай буде свято!", поділився Фагот.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Кайф, мені вже подобається".

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