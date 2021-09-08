Учасник "Танців з зірками"Фагот розповів, що в минулому у нього були романтичні стосунки з партнеркою по проекту
Як повідомляє Politeka.net, відомий хіп-хоп виконавець з групи "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) станцював свій перший танець в новому сезоні"Танців з зірками". Він разом зі своєю партнеркою Катею виконали на паркеті фокстрот.
Примітно, що в ефірі шоу з'ясувалося, що у Фагота і його партнерки Катерини Тришиної в минулому були романтичні стосунки. Стосунки пари зав'язалися, коли Олег брав участь у "Танцях з зірками" ще 12 років тому. "Я не приховую того, що нас з Катею багато чого об'єднує", - сказав Михайлюта. Історію про романтичні стосунки з Фаготом в ефірі проекту підтвердила і його партнерка Катя.
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Відзначимо, що суддям танець пари сподобався, хоча вони і відзначили, що техніки Фаготу не вистачає. Тим часом багаторазова учасниця і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкритикувала фокстрот Фагота і Тришиної, оцінивши його в три бали з десяти.
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