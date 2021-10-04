Відгримів п'ятий випуск "Танців з зірками" і паркет покинула чергова пара

Так, на офіційній сторінці шоу в Instagram прощаються з вокалістом групи "ТНМК" Фаготом і його напарницею Катериною Трішиною, передає Politeka.net (щоб подивитися відео проскрольте вниз).

За оцінками суддів, найсильніші виступи були у Дмитра Кадная і Ліди Лі, а також у Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Це можна побачити на турнірній таблиці. Але в результаті підсумованих балів (плюс голоси глядачів) з шоу вилетіли Фагот і Трішина.

Користувачі бурхливо обговорюють подію. Багато хто коментує, що на проекті залишилися учасники, які танцюють гірше Фагота, наприклад, часто згадуються імена Джамали та Melovin'а.

"Зате Меловін і Джамала залишилися, жах🤦"

"Не скажу, що прям сильно за нього вболівала, але блін, так мені шкода стало, що він йде"

"Дуже шкода. Не гірше Меловіна і Джамали так точно. Рівненько йшов. Хороший"

"На черзі Мел з Джамалою)"

"У цьому сезоні так багато несправедливого, як ніколи. Меловіну ставлять низькі бали, що б більше грошей витягнути з голосування фанів. Джамалу, всі за щось хвалять,"обціловують". Попередні сезони танців я дивилася з великим задоволенням, не те, що зараз"

Нагадаємо, MELOVIN відкрито заговорив про приниження на українському телебаченні: "на превеликий жаль..."

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