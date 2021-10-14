Известная украинская певица и участница "Танців з зірками" Джамала с улыбкой на лице ответила на хейтерские комментарии в соцсетях.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала в программе "ЖВЛ" ответила на хейтерские комментарии пользователей соцсетей. И надо сказать, сделала это очень достойно и с улыбкой на лице. Так, по словам певицы, она не живет для того, чтобы кому-то понравится, так что особо не принимает критику близко к сердцу.
Так среди прочего Джамалу раскритиковали за откровенные образы после 30 лет, мол она другая. На это артистка ответила: "Хм… Камон, вы что спортивная машина, вы ставите себе какой-то ограничитель? Я нет! Мне всегда 18!".
Также один из комментариев звучит так: "Зачем так кричать? Нормально же петь можно. Санину и Кароль приятнее слушать". На это Джамала ответила очень оригинально: "У нас есть целая Джамала, целая Санина, и целая Кароль. Это же круто!".
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Были также комментарии хейтеров, с которыми артистка даже согласилась. Так, один из них касается ее чулки, мол, без нее лучше. На это Джамала призналась и согласилась, что ей действительно лучше без челки.
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