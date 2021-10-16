Известная украинская певица, победительница Евровидения и участница шоу "Танці з зірками" Джамала написала откровенный пост в Instagram о человеческих стереотипах и ожиданиях.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) получила мировую славу после победы на песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году. В этом году Джамала решилась принять участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". На паркет певица выходит с Антоном Нестерко.

Перед очередным эфиром Джамала написала длинный пост о человеческих стереотипах и ожиданиях окружения, которые не всегда нужно оправдывать.

"Всю жизнь от окружения мы постоянно слышим наставления правила и тому подобное. В детстве: так девочка не ходит, так девочка не ведет себя. Будь собой. Нет, не будь, Будь лучше. Не будь слишком умной, никто замуж не возьмет", - написала певица.

Джамала сказала, что свой следующий танец на проекте она посвящает всем тем, кто забыл, что "если бы вы не были такими, какие вы есть – все было бы иным".

"Хип хоп?! Самый сложный танец 🙈 ", - написала Юлия Санина.

"Класс!!! Хорошо, что ты есть ты 🤗 ", - поддержал Джамалу участник "Танцев со звездами" Стас Горуна.

Поклонники оценили откровенность певицы и написали комментарии.

"Вы крутые 🔥🔥🔥 ", "Очень ждем 😍 ", "Что-то чудесное завтра будет! 🌠🔥 Пусть ваш танец будет самым лучшим, как всегда ❤ 🌹 ", "Как метко вы сказали 👏 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Джамала с "Танців з зірками" рассказала о свидании, сверкая фигурой в коротком топе: "Какая ты крутая".

Напомним, что из "Танців з зірками" решено выгнать сразу две пары, украинцы в ярости: "Сами будете смотреть ваш проект".

A еще Politeka сообщала, что жена Войтенко открыто заговорила об обмане на "Танцях з зірками": "Сценаристы, продюсеры и мой муж врут...".