Дружина українського актора Костянтина Войтенка, актриса Валентина Войтенко жорстко розкритикувала творців шоу "Танці з зірками" за спроби "втягнути" її в проект, і розповіла про проблеми з чоловіком.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Валентина відверто зізналася, що їй не подобається те, як її намагаються насильно "втягнути" в шоу "Танці з зірками", де зараз бере участь її чоловік.

"Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм тайм на національному телебаченні - сценаристи, продюсери шоу "Танці з зірками" і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже пів року. А точніше, недоговорюю. Я просила Костю не вплутувати мене в його участь в шоу. На жаль, це не допомогло", - звернулася до українців Войтенко.

Вона зазначила, що в сюжетах "Танців" згадують її конфлікт з чоловіком і намагаються підвести все до якогось примирення в прямому ефірі. При цьому позицію самої Валентини ніхто не питав.

Актриса зізналася, що раніше зробила вибір на користь сім'ї, всіляко намагаючись побудувати ідеальні стосунки, проте зараз у них з Костянтином непростий період.

При цьому Валентина зазначила, що проблема не в тому, що її як професійну танцівницю не взяли на "Танці з зірками", як раніше заявляв в ефірі шоу її чоловік.

"Ми з Костею перебували у відкритому конфлікті з квітня цього року. З серпня ми відвідували сімейного терапевта. І в результаті сімейної терапії ми прийшли до проміжного пункту - жити окремо і продовжувати терапію окремо ... на цьому етапі ми зараз. Мені прикро, боляче і сумно. Тому що я відчуваю почуття до людини, яка системно заподіює мені біль і погано усвідомлює це", - розповіла Валентина.

Вона додала, що поки їх з чоловіком робота над собою і їх відносинами триває. За словами актриси, це ще не пережитий етап в її житті. У зв'язку з цим вона попросила українців утриматися від розпитувань і порад з приводу цієї ситуації.

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