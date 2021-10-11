Жена украинского актера Константина Войтенко, актриса Валентина Войтенко жестко раскритиковала создателей шоу «Танці з зірками» за попытки «втянуть» ее в проект, и рассказала о проблемах с мужем.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Валентина откровенно призналась, что ей не нравится то, как ее пытаются насильно «втянуть» в шоу «Танці з зірками», где сейчас учавствует ее муж.

«Меня злит и раздражает, что про меня лгут в прайм тайм на национальном телевидении - сценаристы, продюсеры шоу «Танці з зірками» и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло», - обратилась к украинцам Войтенко.

Она отметила, что в сюжетах «Танців» упоминают ее конфликт с мужем и пытаются подвести все к некоему примирению в прямом эфире. При этом позицию самой Валентины никто не спрашивал.

Актриса призналась, что ранее сделала выбор в пользу семьи, всячески стараясь построить идеальные отношения, однако сейчас у них с Константином непростой период.

При этом Валентина отметила, что проблема не в том, что ее как профессиональную танцовщицу не взяли на «Танці з зірками», как ранее заявлял в эфире шоу ее супруг.

«Мы с Костей находились в открытом конфликте с апреля этого года. С августа мы посещали семейного терапевта. И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту - жить отдельно и продолжать терапию отдельно… На этом этапе мы сейчас. Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознаёт это», - рассказала Валентина.

Она добавила, что пока их с мужем работа над собой и их отношениями продолжается. По словам актрисы, это еще не пережитый этап в ее жизни. В связи с этим она попросила украинцев воздержаться от расспросов и советов по поводу этой ситуации.

Напомним, сын Чапкиса вернулся в Украину и удивил заявлением об одном из участников "Танців з зірками".

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