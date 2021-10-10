Відома співачка й учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала показала, як готується до виходу на паркет зі своїм партнером Антоном Нестерко.

Як передає Politeka.net, Джамала є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на міжнародному конкурсі Євробачення.

Так, цього разу співачка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує бекстейдж з підготовки до 5-го ефіру шоу "Танці з зірками". Нагадаємо, що її партнером на паркеті є танцюрист Антон Нестерко, а в 5-му ефірі вони успішно станцювали танго.

"Дивіться бекстейдж попереднього ефіру. Це був неймовірний тиждень. Неймовірний номер. І суперскладне завдання - не тільки вперше в житті станцювати танго, а й зіграти незрячу людину, зробити справжнє кіно на паркеті. Дуже вдячна всім Вам за підтримку!

Вона мені знадобиться і сьогодні ввечері. Ми станцюємо танець всіх танців, пристрасний іспанський пасодобль з історією, яку я мріяла розповісти зі студентських часів.

Вгадаєте, ким я буду сьогодні? ДО РЕЧІ, @ anton.nesterko входить в десятку кращих танцівників пасодобль у світі! Тому переді мною - крутий челендж", - заінтригувала Джамала.

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