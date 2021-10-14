Відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", призначила "побачення" через соцмережу, поставши в красивому образі.

Популярна виконавиця Джамала вийшла заміж в 2017 році за Сеіт-Бекіра Сулейманова, пише Politeka.net. Пара зараз виховує двох синів.

Джамала намагається поєднувати роботу з сімейним життям. Артистка бере участь в різних зйомках, а в своєму новому пості в Instagram, вона розповіла, що готується дати концерти.

"Київ та Харків ❤️ йду на побачення до вас

🎵 21 жовтня-Жовтневий палац / Kyiv

† 22 жовтня-Палац студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого | Kharkiv

Перекличка в коментарях, з ким побачимося на концертах 😛

Чекаю кожного з вас!",- написала співачка, підкріпивши красивим знімком, де вона в короткому топі і плащі.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Ми Харків ❤ ️ ❤ ️ чекаємо вже рік ❤️", " Урааа!!!ХАРКІВ вже зачекався. Чекаємо з нетерпінням концерту 🔥🔥🔥", "Закреслюю 😂на календарі дні до концерту у Києві 😍😍😍😍", "Боже, як гарно 😍😍😍", "Атмосферне фото👏", "Яка ти крута 😍😍 локація і фото просто 😍😍❤️", "ехх, мрії "Юхуу Жовтневий дуже скоро 💙 Впевнена, що буже надзвичайний і душевний концерт 🙌🏻✨".

Нагадаємо, Джамалу змусили панікувати на "Танцях з зірками", подробиці

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